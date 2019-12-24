Advertisements
Advertisements
Advertisements

تدمير مدرعة عسكرية تركية في ليبيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:41 م
Advertisements
القوات الجوية الليبية
القوات الجوية الليبية
وكالات
Advertisements

دمرت القوات الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء، مدرعة عسكرية تركية في طريق مطار طرابلس، حسبما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني.

 

وقد أفادت مصادر ليبية، بوقوع اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش وكتائب الوفاق جنوب طرابلس.


وفي سياق آخر، أوقفت البحرية الليبية، مساء السبت الماضي، سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا، وتصطحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش.

 

وأشارت البحرية الليبية إلى أنه سيتم التحقق من حمولة السفينة، واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا.

 

ويذكر أن قال المتحدث بإسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري: "قصفنا مصراتة بعد أن كشفنا فيها أهدافاً خطيرة… ورصدنا أهدافاً تهدد الأمن في مصراتة وحذرنا من خطورتها".

 

وقال المسماري إن الجيش الليبي سيواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة، مشيرا إلى أن ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميليشيات مصراته مدرعة عسكرية ليبيا سفينة الطاقم التركي تركيا

أخبار تهمك

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 3 ساعات

آخرها بحري.. المباريات التي يغيب عنها مرتضى منصور للإيقاف

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

رغم فشلها المتكرر.. 3 أسباب لعدم الإطاحة بـ وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعتين

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 19 ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

منذ حوالي 4 ساعات

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

المسماري: الجيش الليبي سيدخل إلى طرابلس بهذه الطريقة

العربية: تجدد الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة جنوب طرابلس الليبية

اللواء المسماري: ليبيا ليست قطر المحتلة (فيديو)

الجيش الليبي يحبط محاولة هجوم للمليشيات على مدينة ترهونة

بحرية الجيش الليبي توقف سفينة تركية في ميناء رأس الهلال للتفتيش

ليبيا تحتجز سفينة بطاقم تركي قبالة ساحل مدينة درنة

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:45 م

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

01:12 م

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

02:03 م

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

11:19 ص

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status