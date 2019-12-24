محمد سامى: لم أسخر من عمرو يوسف بسبب "خالد بن الوليد" وتصريحاتى يتم تحريفها





وأكد سامى أن معظم تصريحاته لوسائل الاعلام خلال تواجده فى مهرجان الاسكندرية للمسرح العربى قبل اسبوعين تم تحريفها ولم تنقل كما قالها نصاً موضحة أنه لا يمكن أن يسخر من عمرو يوسف لأن هناك صداقة تربطهما وكانا يستعداً للتعاون سوياً فى فيلم "حملة فرعون" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى قبل اعتذارهما مشدداً على أن وسائل يجب أن تتحرى الدقة فى نقل التصريحات كما قيلت بدون تحريف.





وفى سياق متصل يعمل المخرج محمد سامى على تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث بدأ أول المشاهد الأسبوع الماضى بمشاركة معظم أبطال العمل وهم نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر وادوارد وريم سامى ورحاب الجمل وعبد العزيز مخيون.

أبدى المخرج محمد سامي اندهاشه من التصريحات التي انتشرت اليوم الثلاثاء، على لسانه حول سخريته من تجسيد عمرو يوسف لشخصية الصحابى خالد بن الوليد في المسلسل الذى يحمل أسم "سيف الله – خالد بن الولبد" والذى يكتبه إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز وتنتجه شركة سينرجى للعرض فى شهر رمضان المقبل.