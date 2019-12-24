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بعد بلوغها سن الرشد...الادارية العليا تلغي طعن طالبة الهندسة لتحويلها للصيدلة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالبة بكلية الهندسة بأسيوط باعتبار طعنها كأنه لم يكن، والتى أقامته لتحويلها من كلية الهندسة إلى الصيدلة وفق مجموع درجاتها الحاصلة عليه بالعام الدراسي 2012، لعدم تصحيح والدها لشكل الدعوى ببلوغها سن الرشد.

وأقام الطعن والد الطالبة وكيلًا عنها لعدم بلوغها سن الرشد، وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن رفض تحويلها من كلية الهندسة بنات إلى كلية الصيدلة بنات فصول أسيوط عن العام الجامعي 2012 2013.

وبعد السير في الدعوى لمدة 6 سنوات بالمحاكم، كلفت المحكمة الإدارية العليا، الطاعن "والد الطالبة" بتصحيح شكل الطعن لبلوغ كريمته "طالبة الهندسة" سن الرشد، فلم ينفذ الطاعن ما أمرت به المحكمة فقررت وقف الطعن جزئيًا لمدة شهر، ومضت المدة ولم يطلب والد الطالبة تعجيل نظر الطعن، مما دعي المحكمة باعتبار طعنه كأنه لم يكن.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط أصدرت حكمًا عام 2013 برفض دعوى والد الطالبة لتحويلها من كلية الهندسة للصيدلة.
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