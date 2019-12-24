Advertisements
Advertisements
Advertisements

بطريرك القدس للاتين يرأس قداس عيد الميلاد بحضور "أبومازن"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
يتراس مساء اليوم، المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين، المطران بييرباتيستا بيتسابالا لترؤس، قداس عيد الميلاد، في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما تستقبل بيت لحم، مهد يسوع المسيح، اليوم، مئات الزوار لإطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد التي استعدت لها المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع فاتحة ذراعيها ككل عام للقادمين من جميع أنحاء العالم لينضموا إلى العديد من الفلسطينيين المسيحيين في المدينة.

ومنذ الإثنين اكتظت ساحة المدينة الواقعة مقابل كنيسة المهد بحشد كبير يضم العديد من الأطفال الذين ارتدوا لباس بابا نويل بينما راح سياح يلتقطون الصور أمام شجرة مزينة يبلغ ارتفاعها 15 مترًا.

وفي داخل الكنيسة، اصطف الحجاج لزيارة المغارة الي يعتقد أنها المكان الذي ولد فيه يسوع المسيح.
وفي خارج الكنيسة تحت أشعة الشمس الشتوية، كانت فرق الكشافة الفلسطينية تقرع الطبول ضمن استعراضات كشفية خاصة بالمناسبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر بطريرك اخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

آخرها بحري.. المباريات التي يغيب عنها مرتضى منصور للإيقاف

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 19 ساعة

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 21 ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ أقل من ساعتين

رغم فشلها المتكرر.. 3 أسباب لعدم الإطاحة بـ وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعتين

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 3 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الروم الكاثوليك يحتفلون بعيد الغطاس (صور)

المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين يحيي يوم الحج الوطني والمسيحي الجمعة المقبلة

المطران بييرباتيستا بيتسابالا يترأس رتبة تنصيب كهنة قانونيين للقبر المقدس

البابا تواضروس يعمد طفلين بقداس عيد دخول المسيح لمصر (صور)

تعرف على مغارة مصر القديمة الكنيسة التي عاشت فيها العائلة المقدسة (صور)

المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية يحتفل بعيد السيدة العذراء بدير رافات

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:45 م

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

01:12 م

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

02:03 م

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

11:19 ص

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status