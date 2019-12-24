بطريرك القدس للاتين يرأس قداس عيد الميلاد بحضور "أبومازن"



ومنذ الإثنين اكتظت ساحة المدينة الواقعة مقابل كنيسة المهد بحشد كبير يضم العديد من الأطفال الذين ارتدوا لباس بابا نويل بينما راح سياح يلتقطون الصور أمام شجرة مزينة يبلغ ارتفاعها 15 مترًا.



وفي داخل الكنيسة، اصطف الحجاج لزيارة المغارة الي يعتقد أنها المكان الذي ولد فيه يسوع المسيح.

وفي خارج الكنيسة تحت أشعة الشمس الشتوية، كانت فرق الكشافة الفلسطينية تقرع الطبول ضمن استعراضات كشفية خاصة بالمناسبة.

كما تستقبل بيت لحم، مهد يسوع المسيح، اليوم، مئات الزوار لإطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد التي استعدت لها المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع فاتحة ذراعيها ككل عام للقادمين من جميع أنحاء العالم لينضموا إلى العديد من الفلسطينيين المسيحيين في المدينة.