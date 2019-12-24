افتتاح معرضي عصمت داوستاشي و "حوارات الوجوه والأماكن" بجاليري ضي

تفتتح نادية بنت أسعد الزهير معرض الفنان عصمت داوستاشي والذي يتضمن تدشين كتابه عن البورتريه برعايه الزاهدية للثقافة والإبداع، وذلك مساء يوم السبت القادم في جاليري ضي -أتيليه العرب للثقافة والفنون.



تتضمن الاحتفالية معرضا جماعيا بعنوان "حوارات الوجوه والأماكن" لنخبة من الفنانين التشكيليين المصريين والسعوديين. وهو عبارة عن نتاج الورشة التي نظمها جاليري ضي على مدار ثلاثة أسابيع للفنانين.



والفنانون المشاركون في المعرض هم: مصطفى الفقي وحسن عبدالفتاح ومحمد الناصرو طارق الكومي وأحمد نبيل ومحمد ثابت وشمس القرنفلي ومحمد عمر طوسون وسامي البلشي وطاهر عبدالعظيم وعباده الزهيري وهشام عبدالمعطي والسيد عبده سليم وهند الفلافلي ومني رفعت وأماني موسي ومحمد التهامي وأحمد عبدالجواد وعصام طه وساره مدحت وطلعت عبدالعزيز ورغده أحمد وريهام ماهر وأسامه سعد وأسامه سليم وسمير عبدالفضيل واميره عادل وإيمان الدمك وميرفت الشاذلي وجمال هلال وعاطف أحمد وسعيد كامل وساره الخوري ونشوي عمران وبريهان محمود ونورهان جمال وندي شريف وخلود أحمد وشيماء محمود ويارا حسن وهاجر صلاح حماد وولاء زايد ووسام وجدي وهاني مبارك.



ومن السعودية عبدالله حماس وعبدالله إدريس وسمير الدهام وخالد الأمير ورائد الأحمدي ونهار مرزوق ورياض حمدون وعبدالرحمن المغربي ومحمد الشهري ومحمد الرباط وعلا حجازي وأمل فلمبان وأحمد الخزمري وإحسان برهان.













