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الخميس.. روائع "فريد الأطرش" فى حفل فني ببيت السحيمى

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:18 م
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فريد الأطرش
فريد الأطرش
أحمد رمضان متولي
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يقيم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، حفل فنى بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، في السابعة من مساء يوم الخميس ٢٦ ديسمبر الجارى، فى بيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمى .

 

يحيى الحفل فرقة الفن الأصيل، حيث يتغنى المطربون "أسامة حسن، زينب المصري، محمد وحيد، مني إبراهيم، سعيد فريد، هاله فتحي"، بباقة متنوعة من روائع فريد الأطرش، منها" حكاية غرامي، مش كفاية ياحبيبي، يا وحشني رد علية، ياحبايبي ياغايبين، بقي عايز تنساني، ياحلاوتك ياجمالك، إياك من حبي، ياسلام علي حبي وحبك، ماقالي وقلتله، يا أبو ضحكة جنان، بنادي عليك، حبيب العمر، جميل جمال" .

 

ومشاركة مميزة من المطرب سعيد مختار، بمصاحبة عازف الجيتار الفنان إلهامى خورشيد، وعازف الأورج الفنان جمال زكي،  وبحضور الإعلامية بوسي شلبي، وكوكبة من الفنانين والإعلاميين، إشراف فني عادل السيد رئيس الجمعية .

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