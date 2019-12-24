الإفتاء توضح حكم تشقير الحواجب

أوضحت دار الإفتاء، حكم الشرع في قيام المرأة بتشقير الحواجب، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".



وعقب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن تشقير الحواجب جائز شرعًا ولا شيء فيه، وهو يعني تفتيح الشعر لدرجة كبيرة بدلًا من إزالته".



وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بالدار، أن المنهي عنه هو النمص، والتشقير ليس من النمص.



يذكر أنه ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل يقول: "ما حكم تشقير الحواجب؟".



وأجاب المفتي، في فتوى له، بأن تشقير الحاجبين هو صبغ حافّتيهما باللون الأشقر، بحيث يظن الناظر إليهما أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.



وأضاف: "أما إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا في هذه الفترة".

