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تشكيل مباراة جمهورية شبين والنصر بالممتاز "ب"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:51 م
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جمهورية شبين
جمهورية شبين
مصطفى الجندي
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يبدأ فريق جمهورية شبين، مباراة النصر، بالجولة التاسعة، للقسم الثاني، بتشكيل يتكون من: محمد شيكا، أيمن العادلي، عمرو ثابت، خالد مسعد، أحمد سامي، محمد أبو طالب، أحمد أمين، أحمد أبو طالب، محمد عزت، طلبه محمد، أيمن سعد.

ويتواجد بين البدلاء: أحمد المحرات، محمد الشعراوي، محمود شعلان، مصطفى زيكو، شريف مجدي، محمود حميد، حمد محمد.

ويبدأ النصر اللقاء النصر بكلاص من : أحمد زينهم، حمودة سمير، أسامة رمضان الليبي، دخير محمد، محمد عبد الناصر أوشا، محمود السيد، أحمد خليل كالوشة، أحمد داهش، مؤمن عاطف، حسام أشرف، بابا ابراهيم فاي.

البدلاء: محمد رضا، محمد حجاج، كريم الضوى، محمد حسين، جوده أيمن، أحمد أشرف، محمود حسونه حسونه.

يدير المباراة الحكم محمد التابعي الغازي، يعاونه هشام الدسوقي، ومحمد اللبان، وحكم رابع، محمد عبد الوهاب، ويراقب اللقاء من لجنة المسابقات، أبو الفتوح سعيد، ومن لجنة الحكام عبد الرازق سعيد.
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الكلمات المفتاحية

فريق جمهورية شبين فريق النصري جمهورية شبين الدوري القسم الثاني

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