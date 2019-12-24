اليورو يتجه صوب أدنى مستوى في أسبوعين

تراجع اليورو ليعاود الاتجاه صوب أدنى مستوى في أسبوعين بنحو 0.2 بالمئة إلى 1.1071 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة مسجلا 97.781.





وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6930 دولار أمريكي، ليظل قريبا من ذروته المسجلة في 13 ديسمبر كانون الأول عند 0.6939 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو تموز. وزادت العملة ما يزيد على واحد بالمئة منذ الأسبوع الماضي.





وانخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.6632 دولار أمريكي، عند ما يقل قليلا عن ذروة خمسة أشهر التي سجلها أمس الاثنين والبالغة 0.6639 دولار.





ونزل الاسترليني إلى 1.2938 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2905 دولار يوم الاثنين.







