Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليورو يتجه صوب أدنى مستوى في أسبوعين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تراجع اليورو ليعاود الاتجاه صوب أدنى مستوى في أسبوعين بنحو 0.2 بالمئة إلى 1.1071 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة مسجلا 97.781.

وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6930 دولار أمريكي، ليظل قريبا من ذروته المسجلة في 13 ديسمبر كانون الأول عند 0.6939 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو تموز. وزادت العملة ما يزيد على واحد بالمئة منذ الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.6632 دولار أمريكي، عند ما يقل قليلا عن ذروة خمسة أشهر التي سجلها أمس الاثنين والبالغة 0.6639 دولار.

ونزل الاسترليني إلى 1.2938 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2905 دولار يوم الاثنين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو في مصر اليوم اليورو اسعار اليورو اليوم اسعار اليورو الاوروبي اسعار اليورو الان اسعار اليورو

أخبار تهمك

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

في أول قراراتها.. وزيرة التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر

منذ أقل من ساعتين

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 4 ساعات

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ أقل من ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اليورو يتراجع وسط ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي

عاجل.. الدولار يتراجع بشكل مفاجئ اليوم

الدولار يتراجع أمام الجنيه الاسترليني واليورو اليوم

الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

اليورو يواجه سلسلة من الخسائر وسط مخاوف الركود فى الاقتصاد العالمى

الدولار الأسترالي يبلغ مستويات قياسية بدعم بيانات صينية

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
01:12 م

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

02:03 م

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

11:19 ص

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

02:14 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status