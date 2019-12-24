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عرض تابوت ذهبي ضبط بحوزة طالب على لجنة من "الآثار"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة مصر القديمة بإرسال تابوت ذهبي و3 تماثيل مختلفة الأحجام ولوحة فرعونية إلى لجنة من وزارة الآثار وإرسال تقرير واف عن المضبوطات للتأكد من أثريتهم من عدمه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع "نادي الرماية" بمنطقة الزهراء، ضبطت "عمر. خ"، 20 عامًا، طالب وبحوزته "جوال بداخله تابوت ذهبي اللون طوله 120 سم، 3 تماثيل، مختلفة الأحجام، لوحة فرعونية، يشتبه في أثريتها".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله على المضبوطات من "مصطفى. ع"، 38 عامًا، مسجل خطر، بقصد الاحتفاظ بها وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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