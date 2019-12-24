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"هدايا" و"يوم ترفيهي".. "الداخلية" تدخل السرور لقلوب الأيتام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:43 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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زار قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، عددا من دور رعاية الأيتام ذوي الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة، حيث تم توزيع عدد من الهدايا العينية لنزلاء تلك الدور ومشاركتهم فى قضاء يوم ترفيهي لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وكان لتلك الزيارات الأثر الطيب في نفوس نزلاء تلك الدور، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، إيمانًا بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.
"هدايا" و"يوم ترفيهي".. "الداخلية" تدخل السرور لقلوب الأيتام
"هدايا" و"يوم ترفيهي".. "الداخلية" تدخل السرور لقلوب الأيتام
"هدايا" و"يوم ترفيهي".. "الداخلية" تدخل السرور لقلوب الأيتام
"هدايا" و"يوم ترفيهي".. "الداخلية" تدخل السرور لقلوب الأيتام
"هدايا" و"يوم ترفيهي".. "الداخلية" تدخل السرور لقلوب الأيتام
"هدايا" و"يوم ترفيهي".. "الداخلية" تدخل السرور لقلوب الأيتام
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