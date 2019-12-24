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الإفتاء توضح حكم الزواج العرفي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:40 م
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الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح
رقية جمال
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أوضحت دار الإفتاء، حكم الشرع في الزواج العرفي، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن الزواج العرفي هو كلمة مجملة لا تعني أي شيء إيجابي أو سلبي، فكلمة عرفي اصطلاح قانوني يقابل كلمة رسمي، والتوثيق لا يعني أن الزواج العرافي حلال أم حرام".

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بالدار، أن الزواج العرفي يكون حلال حال استكمل أركانه وشروطه، بينما الزواج بالتراضي بين شاب وفتاه دون ولي وشهود، أو زواج الدم، أو قول أنتي زوجتي أمام الله، هذا عبث وليس زواج، وحال ترتب عليه قطع أرحام او أي شيء يغضب الله يكون غير جائز حتى لو كان صحيح.
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