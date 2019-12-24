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إحالة أوراق سائق بالشرقية للمفتي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:39 م
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جثة
جثة
إسلام علي
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إحالت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أوراق سائق قتل زوج عشيقته، لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت هيئة المحكمة جلسة 27 يناير للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشاررين، وليد مهدى، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

وتعود أحداث القضية رقم 71 لسنة 2012 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1704 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 8 ديسمبر،عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بوصول" كريم ال ر م" 22 سنة مجند لمستشفى التأمين بالعاشر جثة هامدة.

وتبين من التحريات التي قام بهائ الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، قيام "محمود ف ع" 24 سنة سائق مقيم أشمون المنوفية، بإرتكاب الجريمة، بتحريض من زوجة المجني عليه، لوجود علاقة أثمة بينها وبين المتهم.

واتفق على التخلص من الزوج حتي يبلغ مقصدهما وعلي أثر ذلك قامت الزوجة بإرشاد المتهم بخط سير زوجها، أثناء توجه إلي وحدته العسكرية، فقام المتهم باستئجار سيارة وتتبع خط سير المجني عليه، وأثناء سيره في الطريق أستوقفه وتعدي عليه بمفك حديدي بمؤخرة الرأس حتي أفقده الوعي، وتركه جثة هامدة بنطاق دائرة العاشر من رمضان.
 
وتبين قيام شقيق المجني عليه باكتشاف وجود علاقة أثمة عندما بحث في هاتف زوجة شقيقه فوجد رقم المتهم فأبلغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهمان وقد تم محاكمة الزوجة في جلسة سابقة بالسجن المؤبد.
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