نسرين طافش تشارك جمهورها بصورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد" ختم النمر"

تشارك الفنانة نسرين طافش، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد" ختم النمر"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .





علقت" طافش" على الصورة:" Beautiful morning ختم النمر"،ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





ظهرت نسرين طافش، مرتدية بلوزة مشجرة فوقها جاكيت جينز أزرق فاتح، ذات أكمام طويلة، وارتدت طاقية بيچ، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .





مسلسل" ختم النمر"





شاركت الفنانة نسرين طافش فى بطولة هذا المسلسل"ختم النمر"، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار .