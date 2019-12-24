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إخلاء سبيل الصحفية آية علاء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:38 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة وأيدت قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء في القضية رقم 640 لسنة 2018 والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكانت النيابة وجهت لها مع آخرين تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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