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سوريات عن مصر: شعرنا بالأمان عندما هبطت الطائرة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:37 م
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سورية تعيش بمصر
سورية تعيش بمصر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو بعنوان "منورين مصر"، والذي يتناول رأي ضيوف مصر من السوريين الذين يعيشون على الأرض المصرية.

وقالت إحدى المواطنات السوريات، "أول ما هبطت الطائرة على أرض مصر شعرنا بالأمان".

وعقبت أخرى: "مجرد ما شفنا النيل من الطائرة كبرنا الله أكبر، ونبارك لبعض".

وأشارت مواطنة ثالثة، إلى أنها كانت تسمع منذ صغرها أن مصر أم الدنيا، ولكن بعد أن عاشت بمصر أدركت أكثر معنى الكلمة.

وأضاف رابعة: "المصريين استقبلونا بحفاوة وترحاب، وجعلونا نشعر أن مصر بلدنا التاني".
https://www.youm7.com/story/2019/12/24/انتظام-أعمال-الشحن-والتفريغ-بميناءى-الإسكندرية-والدخيلة-رغم-سوء-الأحوال/4559140
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