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الإفتاء توضح حكم القراءة من المصحف في الصلاة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:31 م
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المصحف
المصحف
رقية جمال
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أوضحت دار الإفتاء، حكم القراءة من المصحف الشريف أثناء الصلاة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن القراءة من المصحف الشريف جائزة سواء كان المصلي حافظا للقرآن الكريم أم غير حافظ، وهذا جائز في أداء صلاة الفرض أو النفل".

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بالدار، أن السيدة عائشة –رضى الله عنها- كان لديها غلام وكان يُصلى بها من المصحف.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية أكدت أن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها فضلًا عن أن تكون مفسدة للصلاة.
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