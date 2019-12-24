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أسعار النفط ترتفع في ظل تخفيضات الإنتاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:27 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات بعد تصريحات وزير الطاقة الروسي بإن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 66.51 دولار. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة  الاثنين إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".

وأضاف نوفاك أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيستمر طالما تحتاجه السوق.




 
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