تتويج سهيلة محمد ملكة جمال مسابقة "بنت النيل" (صور)

توجت المصرية سهيلة محمد بلقب ملكة جمال "بنت النيل" في حفل ضخم بفندق تيوليب النرجس بالتجمع الخامس وشاركتها في المركز الأول ملك خالد علي الوصيفة الاولى وإسراء قاسم الوصيفة الثانية ونهى الطاهر الوصيفة الثالثة ونادين السيد علي الوصيفة الرابع.









الحفل برئاسة الاعلامي سامح عاطف وتضمنت المسابقه ١٤ متسابق من مصر وتضمنت لجنة التحكيم كل من مصمم الازياء محمد شهبندر و الفنانة شمس، والفنانة والاعلامية شذا شعبان َملكة جمال الأردن زينة العلمي و المخرج المسرحي حسام الدين صلاح وامبراطور الشعر محمد حافظ و الدكتور حمدي ابراهيم : مصمم الازياء خالد السويفي وقامت بتقديم الحفل جنا الاغا.









وشارك في تجهيز المتسابقات مصفف الشعر فليب وشادي النجار وخبيرة التجميل السعودية ألمهاَ و خبيرة التجميل غادة ياسين وخبيرة التجميل هند كمال_خبيرة التجميل رانيا شاكر وإيمان أبوزيد شو الحنة_مصمم الازياء خالد السويفي و مصمم الازياء محمد شهبندر والراعي الرسمي للمسابقة_شركة إيجيبت ميديا و مصممة الازياء حنان حسن و مصمم الازياء محمد علي ومصممه التيجان مروه عوض.