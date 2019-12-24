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فرنسا تشتري أسلحة ومعدات عسكرية من إسرائيل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:26 م
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أسلحة ومعدات عسكرية
أسلحة ومعدات عسكرية
وكالات
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، شراء آليات عسكرية من إسرائيل لتستخدمها في حربها ضد الإرهاب في إفريقيا، بعد أكثر من نصف قرن على الانقطاع.

 

وكانت فرنسا قدر قررت شراء من خمسة إلى ثمانية روبوتات ناقلة للجند، تصنعها شركة "روبوتيم" الإسرائيلية.

 

 وتعتبر هذه التجارة هي الأولى منذ الحظر الذي فرضه الجنرال شارل ديجول في حرب العام 1967 على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

 

وتحمل  الروبوتات ما يصل إلى 800 طن، ويستخدمها الجيش الفرنسي في نقل الجنود والجرحى والذخيرة والمعدات العسكرية وسط إفريقيا.

 

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية، قالت فيه إن فرنسا أعربت عن رغبتها بشراء هذه الروبوتات، بعد الحادث الذي قتل فيه 13 جنديا فرنسيا، في تصادم طائرتي هليكوبتر في إفريقيا.

 

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2011، وقعت الصناعات الجوية الإسرائيلية، على صفقة كبيرة بقيمة نصف مليار دولار، لتزويد طائرات مسيرة من طراز "هارون" و "إيتان" للجيش الفرنسي بطريقة غير مباشرة، من خلال شركة "داسو" الفرنسية.

 

ومع ذلك، فشلت الصفقة في نهاية المطاف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية، التي أكدت أن تلك الطائرات المسيرة ليست مناسبة للعمل في ظل ظروف الصحراء.

 

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الكلمات المفتاحية

معدات عسكرية فرنسا اسرائيل أسلحة ومعدات عسكرية

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