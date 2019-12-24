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اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة تقيم قداس الكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:24 م
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القمص يوانس أديب مع محرر الفجر
القمص يوانس أديب مع محرر الفجر
محمد طه
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، بإقامة قداس عيد الكريسماس.

ودعت الكنيسة، مختلف الجنسيات، لأداء صلوات قداس عيد الكريسماس، الليلة، والذين جاءوا لقضاء إجازاتهم بالفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر. 

وقال القمص يوانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، بمدينة الغردقة، إن أحد الكهنة الإيطاليين وصل أول أمس لمدينة الغردقة، لإقامة قداسات الكريسماس وعيد الغطاس، وجميع مناسبات ميلاد السيد المسيح للأجانب الزائرين والمقيمين بمدينة الغردقة السياحية.

وأضاف أن ذلك بناءأ على تكليف من الأنبا عمانوئيل، مطران طيبة للأقباط الكاثوليك.

يذكر أن طائفة الأقباط الكاثوليك في مصر، تحتفل بعيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر من كل عام ويقام القداس فى ليلة 24 ديسمبر، فى حين يحتفل الاقباط الارثوذكس بعيد الميلاد فى 7 يناير من كل عام على أن يقام قداس العيد فى ليلة 6 يناير.
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