Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد "حفلة تعذيب" و"صراخ".. مقتل سيدة على يد زوجها في بدر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:21 م
Advertisements
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت قوات شرطة قسم بدر، القبض على المدعو "مصطفى.ع " 33 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم هو وزوجته داخل الشقة رقم 12 بالعقار رقم 183 الإسكان الاجتماعي بدائرة القسم، وأصل بلدته أشمون منوفية، عقب تعديه على زوجته والمدعوة "حنان. م" 30 عاما، وحاصلة على بكالوريوس تجارة ومقيمة بذات العنوان، مما أدى إلى مصرعها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالرأس ونزيف بالفم.

وتمكنت قوات الشرطة، من التوصل لشاهدي رؤية الواقعة وبسؤالهما أيدا ما جاء بالفحص، وأنه تعدى عليها وقررا بسماعهما صوت استغاثة المجني عليها من داخل الشقة محل البلاغ إثر مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم وبسؤاله تبين أنه يهذي بكلمات غير مفهومة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

في أول قراراتها.. وزيرة التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

منذ ساعة و نصف

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ أقل من ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
01:12 م

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

02:03 م

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

11:19 ص

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

02:14 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status