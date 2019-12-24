بعد "حفلة تعذيب" و"صراخ".. مقتل سيدة على يد زوجها في بدر





وتمكنت قوات الشرطة، من التوصل لشاهدي رؤية الواقعة وبسؤالهما أيدا ما جاء بالفحص، وأنه تعدى عليها وقررا بسماعهما صوت استغاثة المجني عليها من داخل الشقة محل البلاغ إثر مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم وبسؤاله تبين أنه يهذي بكلمات غير مفهومة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ألقت قوات شرطة قسم بدر، القبض على المدعو "مصطفى.ع " 33 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم هو وزوجته داخل الشقة رقم 12 بالعقار رقم 183 الإسكان الاجتماعي بدائرة القسم، وأصل بلدته أشمون منوفية، عقب تعديه على زوجته والمدعوة "حنان. م" 30 عاما، وحاصلة على بكالوريوس تجارة ومقيمة بذات العنوان، مما أدى إلى مصرعها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالرأس ونزيف بالفم.