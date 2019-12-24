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طلب إحاطة لتعديل نص المادة 22 من قانون الأحوال المدنية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:17 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
إسلام شعراوي
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تقدمت النائبة الدكتورة مي البطران، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

الطلب جاء بخصوص تعديل نص المادة 22 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن التبليغ عن واقعة الميلاد والصعوبات التي يعاني منها المواطنين من حصر التسجيل لمكان الميلاد إلى مكتب الصحة الموجود بالدائرة التي ولد بها وليس إلى الجهة الصحية التابع لمحل إقامة والده.

وأضافت أن القانون الحالي ينص علي تسجيل الطفل مكان الولادة سواء خارج المحافظة أو داخلها، مشيرةً أن سقوط بعض المواليد من الحصر السنوي يتسبب في حرمان الطفل من الكثير من الخدمات الاساسية مثل "الخدمات الصحية – الاجتماعية – التعليم"، بالإضافة إلي أنه ينتج عن ذلك صعوبات تواجه الجهات الحكومية أثناء إجراء حصر لمواليد كل محافظة.

وأوضحت أن الأسرة أيضا تتحمل أعباء هذه الإجراءات عند السفر للمحافظة التابع لها مكتب الصحة الذي تم تسجيل واقعة الميلاد به الأمر الذي يؤدي إلى تحملها لأعباء مالية وجسدية، بالإضافة إلي صعوبة الحصول علي التطعيمات وتأخيرها مما يعرض حياة الطفل للخطر.

كما طالبت بسرعة مناقشة الطلب في الجلسة العامة لإجراء تعديل يتناسب مع حجم التطور التكنولوجي واتجاه القادة السياسية وكافة المؤسسات نحو الميكنة.
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النائبة مي البطران

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