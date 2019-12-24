إنهاء 50% من أعمال تركيب خط صفايات المطر الجديد بدمنهور (صور)

تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أعمال تركيب خط الصفايات الجديد الجاري إنشاؤه بعزبة الدفراوي بمدخل المعهد الديني بدمنهور لتصريف مياه الأمطار بطول 450 مترا لعمل خط مواسير قطر 7 بوصة بعمق يتراوح من متر إلى 3 أمتار، والذي سيسهم فور الانتهاء منه في القضاء علي تواجد أي تراكمات لمياه الأمطار، وذلك وفقًا للشروط والمعايير الهندسية بتكلفة 482 ألف جنيه.



وأكد محافظ البحيرة، أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال أسبوعين، حيث تم الانتهاء من 50% من الأعمال بهدف منع أي تراكمات للمياه خاصة في موسم سقوط الأمطار.



ووجه محافظ البحيرة، بتكثيف الأعمال وزيادة عدد صفايات الأمطار بالمنطقة، كما وجه إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بإزالة ورفع بعض تراكمات الأخشاب الموجودة بقطعة أرض خاصة بأحد المواطنين بالمنطقة.



جاء ذلك عقب تنفيذ مناورة لإدارة الأزمات بشأن التعامل مع تصريف مياه الأمطار بطريق الخدمات بمدخل المعهد الديني، وذلك بحضور المحافظ وبمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات بالمحافظة وممثلي الحماية المدنية والمرور.



وأكد محافظ البحيرة على ضرورة استنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناتجة عنها، حيث تابع سيناريو إدارة الأزمة بطريق الخدمة بجوار مدخل مدينة دمنهور والتي تمثلت في ضخ كميات كبيرة من المياه على شبكات الصرف وصفايات الأمطار بالمنطقة بعد الانتهاء من تسليكها وتطهيرها وعمل صفايات جديدة وتغيير التالف منها.



وتم التأكد من انتظام تصريفات المياه بالمنطقة وعدم وجود أي عوائق تؤثر على الخطط الخاصة بإدارة الأزمات في التعامل مع سقوط الأمطار بغزارة وخاصة أن المنطقة شهدت مع سقوط موجة الأمطار الأخيرة وجود بعض التراكمات.