لجنة قانون التأمين الشامل: الاشتراك في المنظومة إلزامي





وأشار "الخراط"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك 3 جهات تشرف على تطبيق المظومة الصحية الجديدة، موضحا أن القانون الجديد لن تعامل مع فرد بعينه داخل المنظومة بل سيكون التعامل مع الأسرة ككل.



وأضاف أن الأسرة هي الوحدة الرئيسية للتغطية داخل النظام الجديد، وطبيب الأسرة هو البوابة الرئيسية للحصول على الخدمة الصحية، بحيث عندما يشعر مواطن بتعب يتوجه لطبيب الأسرة، وهو سيقيم الحالة، ويقدم لها العلاج.



قال الدكتور يوحنا الخراط، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إنه لن يكون هناك إنسان على أرض مصر، لن يشترك في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث إن القانون إلزامي على جميع المصريين.