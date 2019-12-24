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آيوش شارما وإيزابيل كايف يبدآن تصوير فيلم Kwathaفي مانيبور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:46 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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بدأ تصوير فيلم آيوش شارما وإيزابيل كايف القادم، من إخراج كاران لاليت بوتاني، والفيلم هو فيلم الحركة في مانيبور، ويلعب آيوش دور ضابط في الجيش في الكواثا.

أخذ المحلل السينمائي تاران أدارش وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن الأخبار، عندما شارك صورة للوحة التصوير في كواثا، وكتب قائلًا: "يبدأ التصوير، من إخراج كاران لاليت بوتاني، وإنتاج سونيل جاين، إصدار 2020 ".

يستعد آيوش شارما جاهدًا للعب دور قائد الجيش في Kwatha، الممثل يعمل على اللياقة البدنية ويعمل على نطاق واسع، في مقابلة سابقة، قال شارما: "أبدو كرجل جيش الآن، أحاول جهدي في التحضير لهذا الدور، والآن أتدرب مع الجيش وأحاول فهم لغة الجسد، أعتقد في غضون 20 إلى 25 يومًا - أي حوالي نهاية أكتوبر - سنذهب إلى الأفضل".


مع فيلم Kwatha، شقيقة كاترينا كايف، إيزابيل كايف تشارك لأول مرة في بوليوود.

فيلم Kwatha، هي قصة واقعية وعنوانها يأتي من قرية في مانيبور التي تقع على الحدود بين الهند وميانمار، إنها قصة ضابط بالجيش والعلاقة التي يشترك فيها مع القرية.

هذا هو فيلم بوليوود آيوش الثاني، قام بأول ظهور له في بوليوود مع Loveyatri في عام 2018، بينما فشل الفيلم الأول في خلق السحر في شباك التذاكر، يأمل آيوش شارما أن يكون فيلمه الثاني مشروعًا ناجحًا.

من المقرر طرح فيلم Kwatha في عام 2020.
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