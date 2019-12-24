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عاجل.. إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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مرتضى منصور وفرج عامر
مرتضى منصور وفرج عامر
الفجر الرياضي
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قامت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم المصري، بالإعلان عن إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه لتصريحاته ضد الحكام.


وكشف اتحاد الكرة عن سبب الإيقاف جاء بعد تصريحاته ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة الماضية في الدوري المصري.

والتي انتهت نتيجة المباراة التعادل 0-0  للزمالك أمام سموحة يوم الجمعة الماضية في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.


وأعلن أيضا اتحاد الكرة عن توبيخ مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ لما صدر منه من انتقادات ضد التحكيم، وحذره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

كما تم ايقاف رئيس نادي سموحة  فرج عامر من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه عليه "لتصريحاته المسيئة لطاقم الحكام الذي أدار مباراته ضد أسوان" في الدوري المصري.

كما أوقفت مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ أسوان لمباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

وإيقاف مدلك فريق المصري  علاء الدين مصطفى سالم لمدة  4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري المصري.
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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور وفرج عامر سموحة المصري الزمالك اتحاد الكرة

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