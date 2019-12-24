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روسيا تعلن تحطم أحدث طائرة مقاتلة شرقي البلاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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طائرة مقاتلة متطورة
طائرة مقاتلة متطورة
وكالات
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تحطمت طائرة مقاتلة متطورة، اليوم الثلاثاء، خلال مهمة تدريبية، لكن طيارها نجا من الحادث بسلام، حسبما قال مسؤولون روس.

 

وأعلنت شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية، أن المقاتلة "سو -57" سقطت خلال رحلة تدريبية بالقرب من مدينة كومسومولسك-أون-أمور، أقصى شرقي البلاد،

 

وأكدت الشركة الروسية، أن قائد الطائرة قفز بأمان، ولم تقع أضرار على الأرض، ولم يعرف سبب الحادث حتى الآن.

 

  وحلقت المقاتلة "سو -57" أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تطورا، لأول مرة عام 2010، فلديها القدرة على حمل معدات وأسلحة متطورة.

 

وصممت شركة سوخوي الطائرة ذات المحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية "إف-22 رابتور".

 

ويمثل الحادث أول خسارة لطائرة سو-57، حيث صنعت شركة سوخوي 10 منها في كومسومولسك-أون-أمور، لإجراء اختبارات ما قبل الإنتاج، وتقييم القدرة القتالية.

 

وأصدر سلاح الجو الروسي طلبا لتصنيع 76 طائرة من طراز سو-57 بحلول عام 2028، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

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مهمة تدريبية قائد الطائرة طائرة مقاتلة متطورة روسيا

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