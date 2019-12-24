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عاجل.. توبيخ سيد عبد الحفيظ وإيقاف رضا عبد العال

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
الفجر الرياضي
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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة عقوبات صارمة بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء عقب الإطلاع على تقارير حكام ومراقبي المباريات.

 

قرارت لجنة الانضباط بالجبلاية

 

- توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

 

- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

 

- منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

 

- إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

 

- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

 

- إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

 

- إيقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.


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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور سيد عبد الحفيظ الزمالك الدوري المصري الاهلي اخبار الزمالك اتحاد الكرة

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