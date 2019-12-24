'الأعلى للإعلام' يُلزم جريدة بالاعتذار لنائب.. وإجراءات ضد 'بوابة البرلمان'

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد، جريدة البشاير، بتقديم اعتذار واضح وصريح للنائب محمد فؤاد، وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى في الشكوى المُقدمة من النائب ضد الموقع الإلكتروني للجريدة،كما أنذر الموقع بعدم تكرار المخالفة مع حذف الخبر.





وبحسب تقرير اللجنة، اتهم النائب في شكواه السابقة، الجريدة، بسبه وقذفه من خلال مقال نشر على موقعها، وتضمن نقدًا مباحًا ورأيًا حرًا لكاتبه، لكن العنوان احتوى على لفظ يحمل وصفًا لا يليق.





كما أوصت اللجنة باتخاء إجراءات قانونية ضد موقع بوابة البرلمان في الشكوى المُقدمة من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.



