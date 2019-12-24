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تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب كلب المطرية بعد ضبط المتورطين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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كلب المطرية
كلب المطرية
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تصدر كلب المطرية "ترند" محرك البحث الشهير، بعد تداول فيديو وصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام بعض الأشخاص، بتعذيب الكلب بطريقة بشعة، مستخدمين أسلحة بيضاء.

بداية واقعة تعذيب كلب المطرية

وشهدت واقعة تعذيب كلب المطرية رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع المنشورات، وطالبوا بضرورة ضبط وإحضار المتهمين، ومعاقبتهم، لما فعلوه؛ لردع مثل هذه التصرفات الغير إنسانية.

مفاجأة في واقعة كلب المطرية

وطالبت مديرة مؤسسة "حماية الحيوان"، حنان دعبس، بضرورة القبض على المتسببين في الواقعة ومحاسبتهم، ونشرت مجموعة من الصور، توضح بشاعة التعذيب الذي تعرض له كلب المطرية.

واقعة كلب المطرية يعاقب عليها القانون

وفيما يتعلق بتعذيب كلب المطرية، قالت دعبس، عبر منشور لها، على صفحتها الشخصية فيس بوك: "جريمة شنعاء نهاراً جهاراً، الناس استوحشوا، الاستقواء على الضعيف جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون أشد عقاب.

كلب المطرية.. سبب التعذيب

وتابعت: "فين البني آدمين؟ مفيش غير شوية حيوانات يستمتعون بإراقة دم كلب المطرية لا حول له ولا قوة".

مطالبة بالعقاب

واختتمت: "ليه مفيش قانون لحماية الحيوان من حيوانات البشر؟، مضيفة "اللى يعرف أي من المجرمين دول، محتاجين اسم وعنوان، لو تعرف اى واحد منهم، ارجوك بلغنا".

ضبط المتورطين في واقعة كلب المطرية

يذكر أنه تم تحديد 4 متهمين، من قاموا بتعذيب الكلب، وتم سؤالهم عن سبب التعذيب؛ ليفاجئوا الجميع برد ساخر، قائلين: "كان بيهاجم المعيز بتاعتنا".

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