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علاء فيفتي يطرح "بياعين الصبر" بمشاركة أحمد السويسي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح نجم المهرجانات الشعبية علاء فيفتي، مهرجان جديد بمشاركة المطرب الشعبي أحمد السويسي، بعنوان "بياعين الصبر"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عاليه، وتفاعل جمهورهم


مهرجان "بياعين الصبر"، غناء فيفتي مصر، والسويسي،ومن كلمات كناريا، وتوزيع رامي المصري، وتقول كلماته: "بياعين الصبر مش لاقين مكان يشيلو حمول زيادة قاسي اوي يا زمان ، جاي عليا ليه دوقني يوم حنان، مبقاش يصعب عليا انا منت بني الانسان، معلش يا صحبي كان حبيب وباع، خد كدب غش وذيع كمان خداع".


يذكر أن أخر اعمال نجم المهرجان علاء فيفتي مهرجان بعنوان "ياصحبي"، بمشاركة الفنان إيساف، من كلمات كلمات، شناوي وفانتا، توزيع موسيقي رامي المصري، وتقول كلماته: "صحبك اللي يجيب في سيرتك ويعيبك ولا عمره سلكلك، علشان القرش هيقلب قرش في ثانيه ياعم  ويكلك، ياصاحبي قلبي مات ومن زمان راميه كل اللي عدى مني مش شاغل نفسي بيه،  واي حد هيزاولني انا هدوس عليه، لو هتمشي معنديش قلب من الصحاب انا قلت هربي كلب".

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