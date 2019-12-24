قبل عرضه بساعات.. تامر حسني يوجه رسالة لفريق عمل "الفلوس"

الفجر الفني



وأضاف "حسني": "أما عن ضيوف الشرف الفنان أحمد السقا، والفنانة مى عز الدين وأود أن أوجه التحية للفنان أحمد السقا لظهوره معي كضيف شرف، فهو فنان كبير جدًا وأنا أحبه وأحترمه جدًا، ولم يكن عن عمد ظهوره معي عقب ظهوري معه في مسلسل"وِلد الغلابة".



وأردف تامر حسني قائلا: "فكرة ظهوري كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة" جاءت للسقا في غضون ربع ساعة، ثم ذهبت إليه على الفور عقب عرض الفكرة عليّ عبر"التليفون"، فالسقا صديق عزيز، وله عندي ما يستحق أن أظهر معه كضيف شرف في أى عمل فني يخصه".



وتحدث تامر حسني، عن مي عز الدين قائلا: " فهى صديقة عمر ومشاركة لكفاحي ونجاحي خلال سلسلة أفلام ناجحة "عمر وسلمى"، وهى جسدت مشهد مهم ضمن احداث الفيلم، صحيح مشهد كوميدي ولكنه يحمل معنى كبير، وأنا أشكرها على مشاركتي في هذا الدور".



جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسنى، ويشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.











يستعد الفنان تامر حسني، لعرض فيلمه الجديد"الفلوس" بجميع السينمات، وذلك عقب ساعات قليلة من الآن حيث يتجول حسني، في عدة سينمات لمشاهدة الفيلم مع الجمهور ومتابعة ردود أفعالهم.وكشف الفنان تامر حسني، في تصريح لـ"" عن سبب حذف مشهد الفنان علي ربيع، والفنانة ويزو، من أحداث الفيلم، قائلا: "عقب تجسيدنا المشهد المُخصص في الفيلم، ومشاهدته قررنا فجآه جميعنا عند مشاهدته، حذفه من فيلم"الفلوس" ووضعه في فيلم آخر غير فيلم"مش أنا" وذلك لإحتواء المشهد فكرة كبيرة تصلح لقصة فيلم آخر وليس لمشهد فقط".وعن عودة تعاونه مع الفنانة زينة عقب غياب طويل، قال: "بالطبع أنا وزينة أصدقاء طول العمر، وزينة قدمت في فيلم"الفلوس" دور هائل ومختلف جدا، ومتأكد أنه سينال إعجاب الجمهور.