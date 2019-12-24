كودي سيمبسون ينفي شائعات خيانته لـ مايلي سايرس



على عكس التقارير، نفى كودي سيمبسون، أنه خان حبيبته مايلي سايروس خلال عطلة نهاية الأسبوع.



في بيان ل E News، أكد وكيل كودي: "ليس هناك حقيقة على الإطلاق لهذه القصة، خرج كودي مع صديقة وكل البقية ملفق".



بدأت كل التكهنات عن الخيانة، عندما شوهد المغني الشاب سيمبسون في مدينة نيويورك، وقال مصدر ل E Newsالتي رصدت سيمبسون وهو يرقص وراء كشك دي جي في ليتل سيستر مع مجموعة من الفتيات، خلاله واحدة من النساء "قبلته على الشفاه"، ولكن كما قال وكيل سيمبسون، يمكن أن تبدو الخداع خادعة.



وقال المصدر ل E News إن سيمبسون "كان يرسل رسائل إلى مايلي، لكن صديقته استمرت في محاولة الاستيلاء على الهاتف كي يتوقف"، وفي النهاية، غادرت المجموعة النادي وقيل إن الفتيات قد تبعوهن إلى حانة أخرى.



بالتأكيد يبدو أن النساء، لا يمكنهن الابتعاد عن الاسترالي كودي سيمبسون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشوهد سيمبسون يتجول مع عارضة الأزياء مع جوردي موراي من مجلة Playboy في ديسمبر 2019، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت علاقته مع مايلي قد انتهت.



لكن يبدو أن هذا ليس هو الحال، حيث تقول أخته آلي سيمبسون إنه ومايلي "معًا بكل تأكيد".



إذا لم يكن ذلك مقنعًا بما فيه الكفاية، فتبين هذا الجزء المقبل، تبين أن جوردي تعود حاليًا إلى الممثل ريان مكارثي، الذي يزوره كودي في المدينة، "إنها أفضل صديق له، الممثل ريان مكارثي صديقي لبضع سنوات"، وأوضح آلي "إنه يزوره لمدة يومين".



وفي الوقت نفسه، تركز مايلي على الرعاية الذاتية وهي تتجه إلى رأس السنة الجديدة، وكتبت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا على إنستجرام ستوري: "أعتقد أنه من الأهمية أن يستمتع الجميع حقًا بموسم الإجازات هذا، استرخوا واسترخوا، واستمتعوا بوجبات دافئة، واستمتعوا بالمذاقات الحلوة التي عادة ما نحاول الابتعاد عنها، الحركة هي عنصر مهم للحب والرعاية الذاتية".

