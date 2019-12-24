كيم كارداشيان تشتلاي حقيبة لابنتها بـ 10 آلاف دولار



في ليلة الأحد، ارتدت نورث ويست، الفتاة البالغة من العمر 6 سنوات ملابسها إلى تسعة لمشاهدة والدها كانيي ويست، أوبرا ماري الجديدة في مركز لينكولن في مدينة نيويورك.



ومثل أمها كيم كارداشيان، ارتدت نورث لإطلالة أنيقة غير مسبوقة تتألف من مجموعة Skims المريحة باللون الأبيض بالكامل، والتي أرفقتها مع أحذية بيضاء، وقلادة من اللؤلؤ وحقيبة من Hermes Birkin بقيمة 10،000 دولار، أعطت الملابس لمسة عصرية من خلال أحذية طويلة.



بوضوح، لم تدخر نورث أي حساب في العرض الأول لأوبرا والدها، تكلفت مجموعتها الحميمة من Skims ما لا يقل عن 268 دولارًا، دون النظر إلى تكلفة جعلها بحجم مناسب لطفل عمره 6 سنوات، ومع ذلك لا يوجد شيء عند النظر في حقيبة Hermès Birkin يمكن أن تتراوح تكلفتها من 5000 دولار إلى 500000 دولار حسب ما إذا كانت مستخدمة قطعة جديدة أو نادرة، كل الأشياء التي تم وضعها في الاعتبار، كان من المحتمل أن تكون نورث واحدة من الحقائب الرياضية في نطاق 10،000 دولار.



في الكل، يبدو أن الآنسة نورث كانت قد أمضت الليلة في الخارج، لم تحصل فقط على عرض الأوبرا الجديد لوالدها بأسلوب رائع، ولكن هي وشقيقها سان ويست قد عولجا أيضًا لتحلية لذيذة في محل الآيس كريم الشهير في سيرينديبيتي، وفقًا لقصة إنستجرام التي كتبتها إيفا داش.



منذ ذلك الحين، عادت عائلة كارداشيان وويست إلى لوس أنجلوس، في الوقت المناسب للمشاركة في احتفالات الأعياد، في عشية عيد الميلاد، من المتوقع أن يحضروا حفل عيد الميلاد السنوي لعائلة كارداشيان، رغم أنه من غير الواضح أي من نساء كارداشيان يستضيفن الاجتماع المفصل هذا العام.



أخبر صديق العائلة جوناثان شيبان، المعروف أيضًا باسم "Foodgod" " E News أنه من الممكن أن تكون كريس تخطط هذه المرة أن تستضيف الحفل، كما كانت كيم المسؤولة في العام الماضي، حيث قال جوناثان: "أنا أحب عندما تفعل كريس، إنه شعور حقيقي بالنسبة لي، أعتقد أنه يجب أن نعود إلى منزل كريس، كريس مثل سانتا كلوز، يجب أن تكون في منزلها".



بغض النظر، لا شك في أن كارداشيان لن يدخروا أي جهد لجلب الفرح والبهجة لأطفالهم في موسم العطلات هذا، في الواقع فإن الاحتفالات وتقديم الهدايا جارية.



يوم الاثنين، كشفت كايلي جينر عن أن كريس جينر، أهدت ستورمي ابنة كايلي دمية بالحجم الطبيعي كهدية عيد الميلاد في وقت مبكر، والتي كادت أن تبكي وهي تتحدث مع ابنتها كايلي: "أنا أحبك كثيرًا، أريدك أن تكون لديك نفس الذكريات مع ابنتك".

