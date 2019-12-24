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محمد محمود عبد العزيز يحتفل بالكريسماس.. ويطالب جمهوره بالدعاء لوالده

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:02 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز متابعيه بصورة له عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، وبرفقته عددًا من نجوم الفن الذين احتفلوا معه بالكريسماس.

وظهر في الصورة معه كلًا من  الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنان كريم فهمي.

وطلب من جمهوره الدعاء لوالده الراحل محمود عبد العزيز بالرحمه وعلق قائلًا: عيد ميلاد سعيد ليكم جميعا، كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير، اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا.

يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين وحقق نجاحًا كبيرًا، كما تألق في ملحمة الأب الروحي.
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