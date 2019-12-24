كيف تقارن بطاقة عيد الميلاد الخاصة بميجان ماركل والأمير هاري لعام 2019 مع تحيات عطلة العائلة المالكة السابقة (صور)

الأمير هاري وميجان ماركل ينشران الفرح والبهجة مع بطاقة عيد الميلاد العائلية.

إليك صور مقارنة بين بطاقة ميجان وهاري الجديدة بالسنوات الماضية:

بينما يستعد دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل للإحتفال بعيد الميلاد الأول لأرتشي هاريسون، يرسلان تمنيات حارة لأصدقائهم وعائلتهم وزملائهم والمزيد مع بطاقة عيد الميلاد الرائعة على الإطلاق، يزحف آرتشي هاريسون في الأمام والمركز للحصول على الموافقة المسبقة عن علم بالأبيض والأسود، مع والديه ينظران إليه بمحبة في الخلفية.وفقًا للمراسلة الملكية، أوميد سكوبي، تم التقاط الصورة الصريحة من قبل الصديقة والممثلة الصديقة للدوقة جانينا جافانكار، وتم تحويلها إلى GIF حتى يتمكن الناس من رؤية لمعان متلألئ، تم إرسالها أيضًا إلى جميع المستلمين في شكل بطاقة إلكترونية لتكون أكثر ملاءمة للبيئة.كانت العائلة المالكة تلتقط صورًا لعيد الميلاد منذ بداية القرن العشرين، وبالتالي فإن بطاقة ميجان وهاري بالكاد تكون ثورية، ومع ذلك فإن هذه التحية الحديثة تعني حقبة جديدة للعائلة المالكة، بعد كل شيء هذه هي المرة الأولى التي يتم إرسال تحية في شكل GIF.عام 1942 بطاقة عيد الميلاد من الأميرة إليزابيث، التي ستصبح ملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، إلى فوج غرينادي حرس الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.عام 1965 تظهر الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة بجانب أطفالهم، الأميرة آن، الأمير إدوارد، الأمير تشارلز والأمير أندرو في مزاد أوميجا في ستوكبورت.عام 1969 تظهر الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة بجانب أطفالهم، الأميرة آن، الأمير إدوارد، الأمير تشارلز والأمير أندرو.عام 1979 العائلة المالكة تمثل بطاقة عطلة عام 1979.عام 1987 الأمير تشارلز والزوجة آنذاك الأميرة ديانا تظهر مع الأبناء الأمير ويليام والأمير هاري.عام 1988 الأمير تشارلز والزوجة آنذاك الأميرة ديانا تظهر مع الأبناء الأمير ويليام والأمير هاري.عام 1999 الأمير تشارلز يظهر مع الأبناء الأمير ويليام والأمير هاري.عام 2012 يشارك الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوول، في مسابقة نهر التايمز، كجزء من اليوبيل الماسي بمناسبة الذكرى الستين لانضمام الملكة إليزابيث الثانية.عام 2013 الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوول يشاهدان الخيول في حلقة العرض من رويال بوكس في اليوم الثاني من رويال أسكوت.عام 2014 الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوال يظهران في حفل افتتاح ألعاب Invictus.عام 2015 ظهر الأمير هاري مع توم نيل المخضرم في معركة بريطانيا خلال الاحتفال بالذكرى ال 75 للفوز في معركة بريطانيا في مطار جودوود في غرب ساسكس، وقال الأمير إن الاجتماع كان أكثر اللحظات التي لا تنسى في عام 2015.عام 2015 يظهر الأمير ويليام وكايت ميدلتون والأمير جورج والأميرة شارلوت في صورة التقطت في أكتوبر الماضي في قصر كينسينغتون.عام 2016 يظهر الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال، في جولة ملكية في كرواتيا، حيث التقيا مع الفنانين المحليين الذين يرتدون ملابس تقليدية في تفيردا، البلدة القديمة لمدينة أوسييك.عام 2017 يظهر الأمير ويليام وكايت ميدلتون والأمير جورج والأميرة شارلوت في صورة التقطت في وقت سابق من العام، قبل الكشف عن دوقة كامبريدج مع طفلها الثالث.عام 2017 تم تصوير الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوول، في يوليو في قاعة أوركارد في هايجروف هاوس في عيد ميلادها السبعين.عام 2018 ظهر الأمير لويس لأول مرة في بطاقة عيد الميلاد إلى جانب شقيقه البالغ من العمر 5 سنوات وأخته البالغة من العمر 3 سنوات، والتي تمثلت مع والديهم الفخورين في قاعة أنمير هول في نورفولك.عام 2018 بالنسبة لأول بطاقة عيد ميلاد لهم كزوجين، يتشارك الأمير هاري وميجان ماركل في لقطة لم يسبق لها مثيل من يوم زفافهما.عام 2018 أمير ويلز ودوقة كورنوال في حديقة كلارينس هاوس.عام 2019 تحية العيد تظهر صورة للقائد الأمير تشارلز وكاميلا في هافانا خلال زيارته لكوبا في وقت سابق من هذا العام.