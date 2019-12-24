عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

نشبت أزمة جديدة بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بسبب مطالبه المادية بخصوص عقده مع القلعة الحمراء.

وطلب كهربا الحصول على عقد إعلاني ضخم بخلاف المتفق عليه خارج قيمة عقده البالغة 9 ملايين جنيه في الموسم بعد أن وقع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

كان كهربا قد فسخ عقده مع أفيس البرتغالي ووقع للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بمقابل يصل إلى 50 مليون جنيه مع عقد إعلاني يصل إلى 10 ملايين جنيه وهو ما يطلب اللاعب زيادته إلى 16 بخلاف رغبة مجلس القلعة الحمراء.