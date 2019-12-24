"غبي منه فيه".. عاطل يحاول تهريب "حشيش واستروكس وأسلحة" لسجين





وبمواجهة المتهم اعترف بمحاولته تهريب المضبوطات للسجين المذكور، وتم التحفظ على المضبوطات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بأنه أثناء قيام قوة بالقسم باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لزيارة المودعين بسجن القسم تم ضبط عاطل وبحوزته قطعة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الاستروكس، وعدد 1772 قرص مخدر، وعدد 2 هاتف محمول، وعدد 2 شريحة هاتف محمول، وعدد 11 سلاح أبيض مختلف الأنواع، وعدد 10 شفرة موس، أثناء زيارة لأحد نزلاء سجن القسم، محبوس على ذمة قضية قتل وسلاح ناري وذخائر.