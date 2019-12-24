«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط مصر المقاصةII7SRY جول P

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الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:55 م
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مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث
مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث
الفجر الرياضي
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ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بفوزين وتعادلي و5 هزائم ، بينما يحتل اف سي مصر المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من انتصار وحيد و4 هزائم و4 تعادلات.


يحل نادي مصر المقاصة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق أف سي مصر، في مباراة هامة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل نادي مصر المقاصة المباراة أمام فريق مصر، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، من أجل عودة الفريق لطريقه الصحيح، وإيقاف سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق فريق مصر المقاصة الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري المصري الممتاز، حيث تعادل أمام وادي دجلة بهدفين لكلًا منهما، ومع طنطا بهدف لكلًا منهم، بينما خسر من حرس الحدود، والإسماعيلي بهدفين دون رد، ومن الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر يطمح فريق مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر المقاصة للابتعاد خطوة عن دائرة الهبوط.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق مصر في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.
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