كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش مصر الم

يستضيف نادي اف سي مصر نظيره مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 في المباراة التي ستقام على استاد الكلية الحربية..





وتقام المباراة يوم الثلاثاء القادم في تمام الخامسة عصرا ويذاع اللقاء على قنوات اون سبورت وتايم سبورت





ويتطلع الفريق القاهرة لحصد الثلاث النقاط والفوز في المباراة والخروج من سلسلة النتائج السلبية التي لحقت بالفريق الفترة الماضية.





وتعرض نادي اف سي مصر لهزيمتين متتاليتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري بعد أن تعادل سلبيا أمام حرس الحدود بالجولة السابعة من الدوري.





في المقابل يسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو لتقديم مستوى جيد والخروج بالفريق من الوضع الحالي والذي لا يتقبله جمهور الفريق الفيومي.





ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بفوزين وتعادلي و5 هزائم ، بينما يحتل اف سي مصر المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من انتصار وحيد و4 هزائم و4 تعادلات.



