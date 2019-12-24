Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش مصر الم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:52 م
Advertisements
مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر
مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستضيف نادي اف سي مصر نظيره مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 في المباراة التي ستقام على استاد الكلية الحربية..

وتقام المباراة يوم الثلاثاء القادم في تمام الخامسة عصرا ويذاع اللقاء على قنوات اون سبورت وتايم سبورت

ويتطلع الفريق القاهرة لحصد الثلاث النقاط والفوز في المباراة والخروج من سلسلة النتائج السلبية التي لحقت بالفريق الفترة الماضية.

وتعرض نادي اف سي مصر لهزيمتين متتاليتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري بعد أن تعادل سلبيا أمام حرس الحدود بالجولة السابعة من الدوري.

في المقابل يسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو لتقديم مستوى جيد والخروج بالفريق من الوضع الحالي والذي لا يتقبله جمهور الفريق الفيومي.

ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بفوزين وتعادلي و5 هزائم ، بينما يحتل اف سي مصر المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من انتصار وحيد و4 هزائم و4 تعادلات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة مباشر مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة

أخبار تهمك

الصلح مقابل العودة.. نيمار يفرض شروطه على برشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 18 ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

قرار عاجل من النيابة بشأن عبدالمنعم أبو الفتوح

منذ ساعة و 19 دقيقة

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ أقل من ساعتين

نيمار يحرج برشلونة بموقف جديد

منذ أقل من ساعة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أُحد يواجه القادسية في ختام الجولة الـ13 غدًا الاثنين

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر ON SPORT YouTube بدون تقطيع الآن

YALLA شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر بدون تقطيع SC LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك ON SPORTS المفتو

كول كورة - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر يلا شوت 7SRY ماتش الزمالك ON SPOTS شووت NOW

اون سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

الأهلي يعود للقمة وبيراميدز سابعًا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأحد 15 / 12 / 2019

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
01:12 م

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

11:19 ص

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

11:46 ص

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status