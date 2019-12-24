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طرح التريلر الرسمي لفيلم Chris Watts: Confessions of a Killer

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:54 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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عندما ناشد كريس واتس بثبات على الكاميرات التلفزيونية من أجل العودة الآمنة لزوجته الحامل المفقودة شانان وابنتيهما الصغيرين، كانت الأسرار الداكنة تلوح في الأفق.

الواقع أن الحياة ليست غريبة على أفلام العناوين الرئيسية الممزقة، ولكنها تبدو مرعبة مثل Chris Watts: Confessions of a Killer.

وفقًا ل E News فإن الفيلم القادم Chris Watts: Confessions of a Killer مبني على جرائم القتل والإعترافات التي هزت البلاد.

يعرض التريلر شون كلاير المخضرم في دور القاتل كريس واتس، يقوم باستجواب اختبار الكشف عن الكذب، فيما يتعلق بمكان وجود زوجته شانان واتس، وما إذا كان قد فقد أعصابه مع عائلته كمشاهد ل سوء استخدام فلاش على الشاشة، إنه تريلر تقشعر له الأبدان وتمهد الطريق لفيلم Chris Watts: Confessions of a Killer، ويلعب بروك سميث دور عميل CBI "تامي لي"، الذي كان له دور فعال في تقديم واتس للعدالة.

التقى الجمهور أولًا "واتس" عندما ناشد بالبكاء على كاميرات التلفزيون من أجل العودة الآمنة لزوجته الحامل وابنتيهما، عندما انتشرت القصة، كانت واتس في المركز كزوج وأب مفزوع، لكن كل شيء تغير عندما فشل في اختبار كاشف الكذب واعترف بجرائم القتل، وكشف في نهاية المطاف التفاصيل.

قام بإخراج فيلم Chris Watts: Confessions of a Killer مايكل نانكين، وسيناريو باربارا مارشال، ويقوم ببطولة الفيلم آشلي ويليامز، أبريك تيليك، بروك سميث وسين كلير.

على غرار تقليد "Casey Anthony " و"the Menendez brothers " و"the Craigslist Killer " وسوف يكون كريس واتس، الرجل من ولاية كولورادو، الذي كذب باكيًا على شاشات التلفاز، يتوسل إلى الزوجة الحامل التي قتلها بيديه العاريتين لكي تعود إلى البيت، هو موضع التركيز في فيلم تلفزيوني قادم.

في أغسطس 2018، فقدت شنان واتس، التي كانت حاملًا في 15 أسبوعًا، وابنتاها بيلا البالغة من العمر 4 سنوات وسيليست البالغة من العمر 3 سنوات، بعد أن ظهرت جثثهم بسرعة في حقل نفط عملت فيه شركة كريس، تم القبض على كريس واتس، على الرغم من ادعاءاته الغريبة بأنه قتل زوجته فقط لأنها قتلت بناتهم، وفي النهاية اعترف بخنقهم جميعًا حتى الموت، وحُكم عليه في نوفمبر 2018 بالسجن مدى الحياة.

تم نقل كريس إلى سجن مشدد الحراسة في ولاية ويسكونسن لقضاء خمس سنوات عقوبة متتالية هناك، ويزعم أنه وجد دينًا، ويحفظ صورة للعائلة التي قتلها بدم بارد في مكان قريب.

من المقرر طرح فيلم Chris Watts: Confessions of a Killer في 25 يناير 2020.
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الكلمات المفتاحية

واتس كريس واتس كريس سين كلير العناوين الرئيسية الـ8 E News

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