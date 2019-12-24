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باحث شئون تركية: عدد معتقلي أردوغان أكثر من 500 ألف

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:52 م
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البرنامج
البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال محمد مصطفى، المتخصص في الشأن التركي، إن هناك اتساع لدائرة المواطنين الأتراك خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن التقارير تشير أنه منذ حدوث الانقلاب المزعوم في تركيا، عام 2016، وصل عدد من تم اعتقالهم إلى 500 ألف تركي.

وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد المتواجدين في السجون الآن، يبلغ 280 ألفا، ويوجد نحو 11 ألف سيدة معتقلة داخل السجون ومعهم 700 طفل وأاكثر من نصفهم من الرضع.

وأضاف أن أردوغان يعتبر كل من ينتمي لأيدلوجية مختلفة أنه إرهابي، مؤكدا أن التهم التي توجه للمعتقلين ليس لديها أي مبرر أو تكييف قانوني، ولكن أردوغان يدرك أن مشروعه التوسعي في خطر، متوقعا أنه سيكون هناك موجة جديدة من الاعتقالات في تركيا بسبب مشروع إنشاء قناة اسطنبول.
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