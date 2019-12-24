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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:50 م
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مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر
مشاهدة مباراة مباراة اف سي مصر ومصر المقاصة بث مباشر
الفجر الرياضي
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يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

اختار المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، استعدادًا لمباراة  أف سى مصر  المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع العاشر بالدوري.

وضمت القائمة كلاً من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودى وعاصم سعيد  وحسنى فتحى وأحمد ياسين ومحمد دسوقى وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد  وباولن فوافى وصلاح أمين  واودوموسيس وعمرو مرعى وأحمد مصطفى وأحمد صبيحة.

وكان فريق المقاصة قد اأدي تدريبه مساء اليوم  بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وعقب المران اختار المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.

وكان اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى المقاصة قد اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ودعم الفريق لاستعادة الانتصارات من جديد، مؤكدًا لهم أنه يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني وأن تراجع النتائج ونزيف النقاط يرجع لسوء التوفيق. وتعهد اللاعبون لرئيس النادي وللجهاز الفني بتصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.‎

يستضيف نادي اف سي مصر نظيره مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 في المباراة التي ستقام على استاد الكلية الحربية..

وتقام المباراة يوم الثلاثاء القادم في تمام الخامسة عصرا ويذاع اللقاء على قنوات اون سبورت وتايم سبورت

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