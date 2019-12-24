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كريس جينر تهادي حفيدتها بأفضل هدية على الإطلاق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:51 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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 دعت كايلي جينر، الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا معجبين داخل احتفاليات عيد الميلاد الخاصة بها، مع مدونة فيديو بعنوان The Holiday وتظهر ابنتها ستورمي ويبستر وعمرها قارب السنتان، التي تشاركها مع زوجها السابق ترافيس سكوت.

كانت كايلي ترتدي زوجًا من قرون الرنة، فأعطت المشاهدين جولة في زخارفها الفخمة التي تضمنت شجرة كريسماس ضخمة مزينة بأناقة تماثل زخرفتها المنزلية البيضاء وعائلة من تماثيل الدب القطبي.

ولكن الجزء الأعظم من الفيديو، كان عندما أعطت كريس جينر حفيدتها ستورمي مفاجأة كبيرة، أهدت كريس حفيدتها ملعبًا رائعًا، وبعد أن أعطت كريس وكايلي الهدية الرائعة، انفعلتا بسبب الهدية اللطيفة.

في حديثها إلى الكاميرا، قالت كايلي: "اعتدت أن يكون لدي منزل مثل هذا عندما كنت في عمر ستورمي، هذا يجعلني أريد أن أبكي".

قالت كريس لكايلي مؤسسة شركة Kylie Cosmetics بينما كانت تقاوم الدموع: "هذا يذكرني فقط عندما كنتِ طفلة صغيرة، أنا أحبك كثيرًا، أريدك أن تكون لكي نفس الذكريات مع ابنتك".

كانت ستورمي طفلة كايلي التي تفجرت على وسائل الراحة في المنزل حريصة على بدء اللعب مع مجموعة المطبخ وأثاث غرفة النوم وطاولة الغرور.

وقالت كايلي بينما كانت ستورمي تستكشف المسرح: "ستورمي، كان هذا كل ما عندي من الأثاث عندما كنت طفلة".

وصدقت والدتها كريس على كلامها، وقالت: "كان هذا هو السرير الذي استخدمته أمك لوضع أطفالها في، انظروا إلى المرآة الصغيرة، يمكنك عمل مكياجك هنا، علينا أن نوفر لك بعض أطقم الشفاه".

مع اقتراب عشية عيد الميلاد مباشرة، فهذا يعني أن عائلة كارداشيان جينر تستعد لحفل عيد الميلاد السنوية الملحمية.

في العام الماضي، ذهبت رسوم الاستضافة إلى كيم كارداشيان، التي حولت منزلها إلى أرض العجائب الشتوية مع الكثير من الأنشطة ذات الطابع الشتوي، في هذا العام ألمح صديق العائلة جوناثان شيبان، المعروف أيضًا باسم "Foodgod"، إلى أن كريس ربما تتولى زمام الأمور.

قال جوناثان ل E News: "أنا أحب عندما تفعلي ذلك كريس، إنه شعور حقيقي بالنسبة لي، أعتقد أنه يجب أن نعود إلى منزل كريس، كريس مثل بابا نويل، يجب أن تكون في منزلها".
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