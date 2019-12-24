شاهد.. أحمد عز برفقة تارا عماد قبل عرض مسرحية علاء الدين بموسم الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد عز، وبرفقته الفنانة تارا عماد، وذلك قبل عرض مسرحية علاء الدين وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.



ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية علاء الدين بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر بمثابة التجربة الأولى لأحمد عز على المسرح، من يوم 23 ديسمبر وحتى السادس والعشرين من نفس الشهر.



جدير بالذكر أن مسرحية علاء الدين من بطولة أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت وسامي مغاوري وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم ومن إخراج مجدي الهواري، الذي أشاد بقدرات أحمد عز وحضوره الطاغي على المسرح مؤكدًا أنه تفاجأ من تميزه في التمثيل المسرحي بالرغم من أنها للمرة الأولى له.