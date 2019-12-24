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جامعة القاهرة: العلم عماد تطور المجتمع وبناء الدولة المتقدمة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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يقام اليوم احتفال جامعة القاهرة بعيد العلم الـ 16، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب عدد من العلماء.

ويُكرم الدكتور الخشت، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.

يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.

وتحرص الجامعة على خروج عيد العلم هذا العام في مظهر جديد يليق بالعلم والعلماء والعلم بوصفهما عماد تطور المجتمع وبناء الدولة القوية المتقدمة، وإسهامهم في بناء الانسان القادر على مسايرة الحياة الحديثة ومواجهة كافة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف الجوانب.
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