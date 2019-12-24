تعرف على موعد عرض مسرحية أهلًا رمضان على "الحياة"

تستعد مجموعة شبكة تلفزيون الحياة، لعرض مسرحية أهلًا رمضان بطولة النجم محمد رمضان، ليلة رأس السنة في تمام العاشرة مساءً.



وكانت المسرحية قد تم عرضها من قبل عبر منصة Watch it في عرض حصري وخاص بها، وهي من تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال ومن إنتاج شركة ثري فيجن للإنتاج الفني.



من جانب آخر، كان محمد رمضان، قد تألق في السباق الدرامي الرمضاني المنصرم بمسلسله زلزال، والذي شاركه فيه عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم الفنانة حلا شيحا التي أعلنت منذ فترة عن تخليها عن الحجاب وتراجعها عن قرار إعتزال الفن والعودة مرة أخرى للوسط الفني، وكانت مشاركتها في العمل مميزة ونالت إعجاب محبيها.