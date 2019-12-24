حميدتي.. السلام في السودان قادم لا محالة

أعرب محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن تفاؤله، بأن السلام في البلاد قادم لا محالة.

وأوضح حميدتي أن ذلك سيتحقق من خلال الاتفاق المرتقب توقيعه مع الحركات المسلحة عقب المفاوضات الجارية جنوبي السودان، داعيا الجميع إلى التوحد لعبور المنعطف الذي تمر به البلاد.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن شبكة "الشروق" الإخبارية، وجه رئيس وفد الحكومة المفاوض، نداء إلى رئيس حركة تحرير السودان المقيم في فرنسا، عبد الواحد النور، ودعاه إلى الالتحاق بمفاوضات السلام، التي تشارك فيها كل الأطراف السودانية.

وأشار حميدتي إلى أن لقاءه بعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، كسر حاجز العزلة، واصفا إياه بأنه "رجل فاضل، لكن لديه فقط تجارب مريرة".

وأعلنت لجنة وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، تعليق المفاوضات حول مسار شرق السودان لمدة ثلاثة أسابيع، كاشفة عن تسليم وفد الحكومة ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق قصد دراستها والتشاور حولها.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن تقدم كبير تم إحرازه في جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والحركة الشعبية، بقيادة الحلو، التي تتمسك بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير.