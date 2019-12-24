Advertisements
Advertisements
Advertisements

حميدتي.. السلام في السودان قادم لا محالة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد ثابت
Advertisements

أعرب محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن تفاؤله، بأن السلام في البلاد قادم لا محالة.

وأوضح حميدتي أن ذلك سيتحقق من خلال الاتفاق المرتقب توقيعه مع الحركات المسلحة عقب المفاوضات الجارية جنوبي السودان، داعيا الجميع إلى التوحد لعبور المنعطف الذي تمر به البلاد.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن شبكة "الشروق" الإخبارية، وجه رئيس وفد الحكومة المفاوض، نداء إلى رئيس حركة تحرير السودان المقيم في فرنسا، عبد الواحد النور، ودعاه إلى الالتحاق بمفاوضات السلام، التي تشارك فيها كل الأطراف السودانية.

وأشار حميدتي إلى أن لقاءه بعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، كسر حاجز العزلة، واصفا إياه بأنه "رجل فاضل، لكن لديه فقط تجارب مريرة".

وأعلنت لجنة وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، تعليق المفاوضات حول مسار شرق السودان لمدة ثلاثة أسابيع، كاشفة عن تسليم وفد الحكومة ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق قصد دراستها والتشاور حولها.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن تقدم كبير تم إحرازه في جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والحركة الشعبية، بقيادة الحلو، التي تتمسك بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قادم لا محالة حميدتى السودان’ السلام

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 17 ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ ساعة الا ربع

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 14 ساعة

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

منذ 19 دقيقة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 22 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ يوم

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"العسكري السوداني" يتمسك بمناصفة المجلسين السيادي والتشريعي

"العسكري السوداني" يتمسك بمناصفة المجلسين السيادي والتشريعي

العسكري السوداني: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك

الأطراف السودانية تلتقي مجددًا في جوبا خلال الأسبوع الجاري

رئيس الوزراء السوداني يصل إلى جوبا في أول زيارة خارجية

رئيس مجلس السيادة بالسودان يزور جوبا للمشاركة في "محادثات السلام"

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم

10:42 ص

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

06:45 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status