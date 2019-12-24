يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الزمالك YALLA

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الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
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مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر
الفجر الرياضي
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تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت ويحتل الفريق الأبيض، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري قبل تلك الجولة برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة بحثًا عن النقاط الثلاث حيث يطمح مختار مختار المدير الفنى للفريق لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض لاسيما في ظل تساوى الفريقين فى عدد النقاط بجدول الدوري ما يمنح الفائز بالمباراة دفعة هائلة فى جدول المسابقة ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد في الجولتين الأخيرتين من المسابقة ويعول الإنتاج الحربى على خبرة لاعبيه في انتزاع الثلاث نقاط وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمد رجب.

 


 الزمالك والانتاج موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الزمالك الزمالك اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية ومصيرية، أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة العاشرة، لبطولة الدوري الممتاز.



وستقام المباراة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد السلام، ومن المقرر أن تبث المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بثا مباشرا للمباراة، وسيتم نشر الرابط الخاص بالبث قبلها بوقت كافٍ.


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